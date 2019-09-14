Житель орловской глубинки получил срок за убийство односельчанина
Житель орловской глубинки получил срок за убийство односельчанина. С неприятелем он решил разобраться с помощью охотничьего ружья прямо возле его дома.
Трагедия на почве личных неприязненных отношений разыгралась в селе Никольское Троснянского района в марте этого года. Изрядно выпив, 46-летний орловец поссорился с 60-летним земляком и когда аргументы закончились, выстрелил в него. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте.
Благодаря слаженным действиям следователей и оперативников злоумышленника нашли по «горячим следам» и заключили под стражу.
- Собранные следствием доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ (убийство), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального СУ СК России.
Теперь ближайшие 12 лет орловец проведет в исправительной колонии строго режима.
ИСТОЧНИК KP.RU