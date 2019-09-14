2019-09-14T06:32:51+03:00
Происшествия

Житель орловской глубинки получил срок за убийство односельчанина

С неприятелем он решил разобраться с помощью охотничьего ружья
Наталья Меркулова
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Житель орловской глубинки получил срок за убийство односельчанинаЖитель орловской глубинки получил срок за убийство односельчанинаФото: Архив "КП"
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Житель орловской глубинки получил срок за убийство односельчанина. С неприятелем он решил разобраться с помощью охотничьего ружья прямо возле его дома.

Трагедия на почве личных неприязненных отношений разыгралась в селе Никольское Троснянского района в марте этого года. Изрядно выпив, 46-летний орловец поссорился с 60-летним земляком и когда аргументы закончились, выстрелил в него. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте.

Благодаря слаженным действиям следователей и оперативников злоумышленника нашли по «горячим следам» и заключили под стражу.

- Собранные следствием доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ (убийство), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального СУ СК России.

Теперь ближайшие 12 лет орловец проведет в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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