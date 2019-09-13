В ближайшие пару лет орловские деревни лишатся еще 11 школ
В ближайшие два года в Орловской области закроют еще 11 школ в сельской местности. В рамках процесса оптимизации учебные учреждения перестанут функционировать в пяти районах региона.
Такую информацию озвучила Татьяна Крымова, начальник областного департамента образования на сегодняшней, 13 сентября, сессии областного Совета. Школы закроются в следующих районах: Ливенском, Болховском, Покровском, Шаблыкинском и Краснозоренском.
Напомним, еще девять школ закроют свои двери до конца текущего года. Процесс оптимизации касается тех образовательных учреждений, в которых становится все меньше учеников или они вовсе отсутствуют. Как отмечает Татьяна Крымова, в каждом отдельно взятом случае проводится исследование: реально ли стоит закрывать школу и уже на основании ряда выводов принимается решение об оптимизации.
ИСТОЧНИК KP.RU