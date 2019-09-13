2019-09-13T16:08:37+03:00
Происшествия

В Орловской области вор стащил у женщины портмоне за 48 тысяч рублей

Воришка вытащил 5 тысяч из кошелька, а саму дорогую вещицу отправил в мусор
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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У жительницы Орловской области вор стащил портмоне стоимостью почти полсотни тысяч рублей. Воришка поживился пятью тысячами, находившимися внутри, а дорогую вещицу выкинул.

Инцидент произошел во Мценском районе. В местный отдел полиции пришла женщина с заявлением о краже. Она рассказала, что отдыхала в баре, а кошелек с небольшой суммой денег находился в сумке. В какой-то момент дама не обнаружила своей дорогой и карману и сердцу вещи. Полицейские возбудили уголовное дело и похитителя, позарившегося на чужое, им удалось найти.

Как оказалось, портмоне вытащил 18-летний местный житель, который отдыхал в том же заведении в тот вечер.

- В настоящее время данный гражданин допрошен в качестве подозреваемого, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Местонахождение дорогостоящего кошелька устанавливается, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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