2019-09-13T15:40:17+03:00
Общество

В Орле жители аварийного дома просят помощи у Минстроя

Весной в здании обвалилась часть стены и появились трещины
Наталья Меркулова
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В Орле жители аварийного дома просят помощи у минстроя. Фото: региональное отделение ОНФВ Орле жители аварийного дома просят помощи у минстроя. Фото: региональное отделение ОНФ
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В Орле жители аварийного дома 146 на Васильевской улице просят помощи у Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Весной в здании обвалилась часть стены и появились трещины.

Дом был построен еще в 50-е годы прошлого века. За этот время фундамент из красного обожженного кирпича начал сыпаться. В здании протекает канализация и крыша, из-за чего прогнили деревянные конструкции и появилась плесень. Первые трещины в доме начали образовываться в 2012 году. Сейчас он уже признан аварийным.

- Администрация предложила провести противоаварийные работы, чтобы дом достоял до программы расселения в 2027 году, но мы не видим в этом смысла. Стены продолжают трескаться, и стяжка металлическими поясами, которые предлагают установить городские власти, не решит проблемы, –говорит Татьяна Клем, жительница дома.

Всего в доме 12 квартир и проживает более 30 человек. Их поддержали активисты ОНФ, которые помогли им сделать обращение в Минстрой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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