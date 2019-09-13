СЕГОДНЯ 14:20 2019-09-13T14:20:34+03:00

Олимпиада для старшеклассников пройдет с 19 по 23 сентября

Изменить размер текста: A A

Орловских школьников ждет проверка на предпринимательские способности. Олимпиада по экономической теории и бизнесу для старшеклассников пройдет с 19 по 23 сентября.

Учащимся предстоит выполнить три задания, на каждое из которых дается по часу: тесты, решение ситуации, творческое задание по экономической теории (производство, рынок труда, конкуренция) и основам предпринимательской деятельности.

- Основными целями олимпиады являются выявление и развитие интереса и способностей у учащихся к предпринимательской деятельности и подготовка начинающих бизнесменов, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Муниципальный этап олимпиады пройдет 23 сентября в 10.00 в лицее №1 им. Ломоносова. По ее итогам определят одного победителя и шесть призеров, которых наградят призами и грамотами от мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU