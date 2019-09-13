2019-09-13T14:20:34+03:00
Общество

Орловских школьников ждет проверка на предпринимательские способности

Олимпиада для старшеклассников пройдет с 19 по 23 сентября
Наталья Меркулова
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Орловских школьников ждет проверка на предпринимательские способностиОрловских школьников ждет проверка на предпринимательские способностиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловских школьников ждет проверка на предпринимательские способности. Олимпиада по экономической теории и бизнесу для старшеклассников пройдет с 19 по 23 сентября.

Учащимся предстоит выполнить три задания, на каждое из которых дается по часу: тесты, решение ситуации, творческое задание по экономической теории (производство, рынок труда, конкуренция) и основам предпринимательской деятельности.

- Основными целями олимпиады являются выявление и развитие интереса и способностей у учащихся к предпринимательской деятельности и подготовка начинающих бизнесменов, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Муниципальный этап олимпиады пройдет 23 сентября в 10.00 в лицее №1 им. Ломоносова. По ее итогам определят одного победителя и шесть призеров, которых наградят призами и грамотами от мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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