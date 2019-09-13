Орловских школьников ждет проверка на предпринимательские способности
Орловских школьников ждет проверка на предпринимательские способности. Олимпиада по экономической теории и бизнесу для старшеклассников пройдет с 19 по 23 сентября.
Учащимся предстоит выполнить три задания, на каждое из которых дается по часу: тесты, решение ситуации, творческое задание по экономической теории (производство, рынок труда, конкуренция) и основам предпринимательской деятельности.
- Основными целями олимпиады являются выявление и развитие интереса и способностей у учащихся к предпринимательской деятельности и подготовка начинающих бизнесменов, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.
Муниципальный этап олимпиады пройдет 23 сентября в 10.00 в лицее №1 им. Ломоносова. По ее итогам определят одного победителя и шесть призеров, которых наградят призами и грамотами от мэрии города.
ИСТОЧНИК KP.RU