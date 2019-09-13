В Орле открылась выставка фотографа и преподавателя МГУ Евгения Гурко

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-13T13:58:22+03:00

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В четверг, 12 сентября, в Орловском краеведческом музее открылась фотовыставка «ПОРТРЕТЫ. Образы, встречи, эксперименты». Ее автором стал преподаватель факультета журналистики МГУ и внештатный фотокорреспондент ИД «Коммерсантъ» Евгений Гурко. На презентации мастер раскрыл некоторые секреты создания идеального портрета.

О портретной съемке Евгений Гурко знает практически все, ведь он профессиональный портретист, лауреат конкурса Nikon «Я – в сердце изображения» в соответствующей номинации.

И в шутку, и всерьез!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Создание портрета — это не просто фотографирование героя в пространстве-времени, но и переживание встречи с человеком «по ту сторону объектива». Используя эстетически взвешенный язык цветной фотографии, ты должен рассказать о герое самое важное — не для себя, а для него самого, - говорит Евгений Гурко.

По мнению мастера, фотография создает «мост» между героем, ее автором и зрителями.

В Орле открылась выставка фотографа и преподавателя МГУ Евгения ГуркоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Представленные на выставке портреты сделаны в 2007—2019 годах и являются результатом сотрудничества Гурко с разными журналами.

Посетить выставку можно до середины октября.

ИСТОЧНИК KP.RU