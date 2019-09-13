В Орле открылась выставка фотографа и преподавателя МГУ Евгения Гурко
В четверг, 12 сентября, в Орловском краеведческом музее открылась фотовыставка «ПОРТРЕТЫ. Образы, встречи, эксперименты». Ее автором стал преподаватель факультета журналистики МГУ и внештатный фотокорреспондент ИД «Коммерсантъ» Евгений Гурко. На презентации мастер раскрыл некоторые секреты создания идеального портрета.
О портретной съемке Евгений Гурко знает практически все, ведь он профессиональный портретист, лауреат конкурса Nikon «Я – в сердце изображения» в соответствующей номинации.
И в шутку, и всерьез!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Создание портрета — это не просто фотографирование героя в пространстве-времени, но и переживание встречи с человеком «по ту сторону объектива». Используя эстетически взвешенный язык цветной фотографии, ты должен рассказать о герое самое важное — не для себя, а для него самого, - говорит Евгений Гурко.
По мнению мастера, фотография создает «мост» между героем, ее автором и зрителями.
В Орле открылась выставка фотографа и преподавателя МГУ Евгения ГуркоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Представленные на выставке портреты сделаны в 2007—2019 годах и являются результатом сотрудничества Гурко с разными журналами.
Посетить выставку можно до середины октября.
ИСТОЧНИК KP.RU