Орловцев приглашают выйти на зарядку со звездами спорта

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-13T12:41:59+03:00

Центральная площадь перевоплотится в фитнес-площадку для всех желающих, здесь же состоится фестиваль единоборств

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Жителей и гостей Орла ждут спортивные выходные. Центральная площадь перевоплотится в фитнес-площадку для всех желающих: зарядку для собравшихся проведут звезды спорта, а затем состоится фестиваль единоборств.

В воскресенье, 15 сентября, к 10.00 утра на площади Ленина горожан будут ждать Оксана Яценко, заслуженная мастер спорта России, четырехкратная чемпионка Европы и мира по спортивной акробатике, и Ольга Никиточкина, мастер спорта по спортивной гимнастике. Вход свободный, только не забудьте одеться поудобнее.

Далее, в 15.00 стартует фестиваль единоборств.

-Свое мастерство в поединках представят лучшие спортсмены направлений кикбоксинг, бокс и универсальный бой. Также зрителей ожидают показательные выступления Орловской Федерации УШУ, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU