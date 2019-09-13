Орловцев приглашают выйти на зарядку со звездами спорта
Жителей и гостей Орла ждут спортивные выходные. Центральная площадь перевоплотится в фитнес-площадку для всех желающих: зарядку для собравшихся проведут звезды спорта, а затем состоится фестиваль единоборств.
В воскресенье, 15 сентября, к 10.00 утра на площади Ленина горожан будут ждать Оксана Яценко, заслуженная мастер спорта России, четырехкратная чемпионка Европы и мира по спортивной акробатике, и Ольга Никиточкина, мастер спорта по спортивной гимнастике. Вход свободный, только не забудьте одеться поудобнее.
Далее, в 15.00 стартует фестиваль единоборств.
-Свое мастерство в поединках представят лучшие спортсмены направлений кикбоксинг, бокс и универсальный бой. Также зрителей ожидают показательные выступления Орловской Федерации УШУ, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе мэрии Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU
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