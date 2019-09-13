2019-09-13T11:40:26+03:00
Общество

Орловцам предложили облегчить свои кошельки

В октябре в регионе пройдет «Месяц приема монеты»
Ольга СУПОНЕВА
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В октябре монеты будет можно обменять на бумажные купюрыВ октябре монеты будет можно обменять на бумажные купюрыФото: Ольга СУПОНЕВА
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Жителям Орловской области предложили облегчить свои кошельки. В октябре в регионе пройдет «Месяц приема монеты» в ходе которого будет можно распрощаться с металлическими деньгами, обменяв их на бумажные купюры.

- Монеты можно сдать в кредитные организации без комиссии в обмен на банкноты Банка России или на памятные монеты Банка России (при возможности), либо для зачисления на счета благотворительных фондов, детских домов и других организаций, оказывающих материальную помощь и поддержку социально нуждающимся гражданам, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского отделения ГУ Банка России по ЦФО.

В банке отмечают, что зачастую у жителей копятся монеты, не смотря на возможность безналичного расчета и удобство бумажных денег. При этом монеты разных номиналов остаются в обороте и востребованы.

«Месяц приема монеты» продлится весь октябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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