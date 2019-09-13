Орловцам предложили облегчить свои кошельки
Жителям Орловской области предложили облегчить свои кошельки. В октябре в регионе пройдет «Месяц приема монеты» в ходе которого будет можно распрощаться с металлическими деньгами, обменяв их на бумажные купюры.
- Монеты можно сдать в кредитные организации без комиссии в обмен на банкноты Банка России или на памятные монеты Банка России (при возможности), либо для зачисления на счета благотворительных фондов, детских домов и других организаций, оказывающих материальную помощь и поддержку социально нуждающимся гражданам, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского отделения ГУ Банка России по ЦФО.
В банке отмечают, что зачастую у жителей копятся монеты, не смотря на возможность безналичного расчета и удобство бумажных денег. При этом монеты разных номиналов остаются в обороте и востребованы.
«Месяц приема монеты» продлится весь октябрь.
ИСТОЧНИК KP.RU