В Орле упразднили районные военкоматы
В Орле упразднили районный военкоматы. Теперь орловцев, готовящихся отдать долг Родине, ждут в едином военном комиссариате города.
Новая система начала действовать с 1 сентября текущего года. Если ранее в облцентре функционировали военкоматы в каждом из четырех его районов - Советском, Заводском, Железнодорожном и Северном - то теперь все юноши будут являться в военный комиссариат города Орла.
- Очередная призывная кампания стартует уже 1 октября и продлится до 31 декабря 2019 года, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.
Возглавит призывную комиссию глава города Александр Муромский, она будет работать на базе нового военкомата по адресу Маяковского, 56
Телефон, по которому можно задать тематические вопросы: (4862) 76-13-11.
ИСТОЧНИК KP.RU