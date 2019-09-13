В Орле упразднили районные военкоматы

СЕГОДНЯ 11:24 2019-09-13T11:29:29+03:00

Очередная призывная кампания стартует уже 1 октября и продлится до 31 декабря Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Теперь призывников ждут в едином военном комиссариате

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В Орле упразднили районный военкоматы. Теперь орловцев, готовящихся отдать долг Родине, ждут в едином военном комиссариате города.

Новая система начала действовать с 1 сентября текущего года. Если ранее в облцентре функционировали военкоматы в каждом из четырех его районов - Советском, Заводском, Железнодорожном и Северном - то теперь все юноши будут являться в военный комиссариат города Орла.

- Очередная призывная кампания стартует уже 1 октября и продлится до 31 декабря 2019 года, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Возглавит призывную комиссию глава города Александр Муромский, она будет работать на базе нового военкомата по адресу Маяковского, 56

Телефон, по которому можно задать тематические вопросы: (4862) 76-13-11.

ИСТОЧНИК KP.RU