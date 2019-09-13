2019-09-13T11:11:21+03:00
Происшествия

В Орловской области мужчина пилил дерево и случайно убил жену

Ствол упал прямо на женщину, от травм она скончалась
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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В орловской глубинке трагедией обернулся обыденный день. Мужчина пилил дерево и не рассчитал: ствол упал прямо на его супругу, не оставив несчастной шансов выжить.

Происшествие случилось в Мценском районе области накануне, 12 сентября. Местный 58-летний житель вместе со своей 59-летней супругой находился в посадке неподалеку от поселка Передовик. Мужчина решил снести дерево бензопилой, а женщина не отошла на безопасное расстояние… В итоге ствол упал на нее, причинив травмы, не совместимые с жизнью. СК возбудил уголовное дело по статье Уголовного Кодекса «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

По закону, горе-дровосеку может грозить реальный срок лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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