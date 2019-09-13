В Орловской области мужчина пилил дерево и случайно убил жену

СЕГОДНЯ 11:07 2019-09-13T11:11:21+03:00

Ствол упал прямо на женщину, от травм она скончалась

Изменить размер текста: A A

В орловской глубинке трагедией обернулся обыденный день. Мужчина пилил дерево и не рассчитал: ствол упал прямо на его супругу, не оставив несчастной шансов выжить.

Происшествие случилось в Мценском районе области накануне, 12 сентября. Местный 58-летний житель вместе со своей 59-летней супругой находился в посадке неподалеку от поселка Передовик. Мужчина решил снести дерево бензопилой, а женщина не отошла на безопасное расстояние… В итоге ствол упал на нее, причинив травмы, не совместимые с жизнью. СК возбудил уголовное дело по статье Уголовного Кодекса «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

По закону, горе-дровосеку может грозить реальный срок лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU