Жара покинет Орел

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-13T09:18:25+03:00

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По-летнему жаркая погода, которая царила в Орле первую половину сентября, покидает регион. По прогнозам синоптиков, температура опустится почти на 10 градусов, а также грядут осенние дожди.

Как сообщает Росгидрометцентр, сегодня будет все еще жаркий денек: до +27, солнце, практически безветренно и без осадков.

В субботу, 14 сентября, в ночное время столбики термометров покажут +11, днем всего +20 градусов. Облачность переменная, небольшой дождь. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5 м/с, давление составит 746 мм рт.ст.

В воскресенье, 15 числа, и того холоднее: ночью всего +6, днем не более +19. Пасмурно, небольшой дождь, ветер западный 5 м/с, давление 748 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, начало будущей недели выдастся относительно теплым: днем воздух будет прогреваться до +20 градусов. А вот со второй половины придет настоящая осень, столбики термометров не превысят отметки в +14 выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU