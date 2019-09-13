В Орле "Нива" протаранила столб
В Орле "Нива" протаранила столб. Водитель отечественного внедорожника получил травмы.
ДТП случилось накануне, 12 сентября, на Карачевском шоссе. Примерно в половине десятого часа вечера 19-летний ехал здесь со стороны Панчука в сторону улицы Мопра. В районе дома №120 он потерял контроль над своим авто, "Ниву" отбросила точно в фонарный столб.
- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ООКБ, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим.
ИСТОЧНИК KP.RU
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