СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-13T09:04:08+03:00

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В Орле нашли подрядчика на ремонт улицы Северной. Сумма контракта, в которую обойдется вся работа, составляет почти 15 миллионов рублей.

Напомним, улицу Северную должны отремонтировать в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" вместе с Комсомольской, Московской и Кромским шоссе. Вот только прежний подрядчик не справился с условиями контракта и договор с фирмой расторгли в конце августа. Теперь за дело возьмется "ДорСтрой 57".

- Согласно муниципальному контракту, который находится на стадии заключения, подрядчику предстоит обустроить выравнивающий слой и покрытие на площади 12 198 кв.м, восстановить покрытие на проезжей части на площади 2 528 кв. м, отремонтировать 2 304 кв.м тротуаров и восстановить коммуникации, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU