2019-09-12T17:03:46+03:00
Звезды

Новые имена: в Орле пройдет межрегиональная встреча молодых писателей

Наставниками начинающих поэтов и позаиков станут известные российские авторы
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет межрегиональная встреча молодых писателейВ Орле пройдет межрегиональная встреча молодых писателейФото: Архив "КП"
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С 13 по 15 сентября в Орле пройдет встреча молодых писателей из Брянска, Калуги, Тулы и ряда других городов. Наставниками начинающих поэтов и позаиков станут известные российские авторы.

В программе встречи семинар, творческая дискуссия, мастер-классы от зампредседателя правления Союза писателей России Василия Дворцова (Москва) и сопредседателя Вадима Терехина (Калуга).

- С помощью этой встречи Союз писателей России хочет найти новые имена талантливых авторов, передать свой профессиональный опыт и создать единое информационное пространство современной литературы, - рассказал «КП» Андрей Фролов, председатель орловского отделения Союза писателей России.

Завершится творческая встреча литературным вечером «Литература XXI века: новые имена» в библиотеке Бунина 15 сентября в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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