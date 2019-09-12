Новые имена: в Орле пройдет межрегиональная встреча молодых писателей

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-12T17:03:46+03:00

Изменить размер текста: A A

С 13 по 15 сентября в Орле пройдет встреча молодых писателей из Брянска, Калуги, Тулы и ряда других городов. Наставниками начинающих поэтов и позаиков станут известные российские авторы.

В программе встречи семинар, творческая дискуссия, мастер-классы от зампредседателя правления Союза писателей России Василия Дворцова (Москва) и сопредседателя Вадима Терехина (Калуга).

- С помощью этой встречи Союз писателей России хочет найти новые имена талантливых авторов, передать свой профессиональный опыт и создать единое информационное пространство современной литературы, - рассказал «КП» Андрей Фролов, председатель орловского отделения Союза писателей России.

Завершится творческая встреча литературным вечером «Литература XXI века: новые имена» в библиотеке Бунина 15 сентября в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU