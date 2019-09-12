Лже-работник банка украл у орловчанки деньги с карты

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-12T17:01:44+03:00

Орловчанка сама сообщила мошеннику все данные от своей карты Фото: Ольга СУПОНЕВА

Мошенник был убедителен, и жертва сама сообщила ему все данные от платежного средства

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В Орловской области женщина лишилась денег на своем счету после звонка из «банка». Незнакомец на том конце провода представился банковским служащим, и его жертва поверила.

Инцидент произошел в Мценском районе. Местной жительнице позвонили с незнакомого номера, якобы из банка, картой которого она пользуется. Звонивший сообщил, что по ее счету проходят сомнительные транзакции. 39-летняя женщина удивилась: она не совершала никаких операций. Лже-сотрудник банка предложил отменить их. Так собеседница сама и сообщила все данные от своей карты, в том числе и коды, пришедшие ей в смс. 19 тысяч рублей списались со счета.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В полиции просят орловцев не верить мошенникам и никому не сообщать данные от своего платежного средства. Лучше самостоятельно перезвонить в банк и все уточнить.

ИСТОЧНИК KP.RU