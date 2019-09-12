Больше миллиарда вложат в развитие предпринимательства на Орловщине

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-12T16:33:32+03:00

По планам, сотням предпринимателей в рамках госпрограммы окажут поддержку

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В развитие предпринимательства в Орловской области вложат больше 1,2 млрд рублей. Эти средства пойдут на реализацию в регионе государственная программа «Развитие предпринимательства и деловой активности».

Сумма рассчитана на период 2020-2025. Финансироваться программа будет из разных источников: 363 млн рублей – средства федерального бюджета, почти 402 млн рублей – средства областного бюджета и 438 млн рублей – внебюджетные средства.

- Целью программы является создание условий для устойчивого поступательного развития предпринимательства, в том числе малого и среднего предпринимательства (МСП), деловой активности и инвестиционной деятельности как основы для повышения уровня жизни населения Орловской области, - пояснили в пресс-службе регионального Правительства.

По планам, господдержка будет оказана субъектам малого и среднего бизнеса, а также возрастет количество рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU