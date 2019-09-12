2019-09-12T14:06:12+03:00
Общество

Орловцы могут онлайн проголосовать за лучшего участкового

Победитель представит наш регион на Всероссийском уровне
Наталья Меркулова
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В Орловской области стартовал первый тур ежегодный конкурс МВД России «Народный участковый-2019». Выбрать самого лучшего участкового в нашем регионе предстоит самим орловцам с помощью онлайн голосования.

Пройдет оно с 11 по 20 сентября на сайте ведомства. В конкурсе принимают участие девять представителей закона из Орла, Мценского, Ливенского, Новодеревеньковского и ряда других районов области.

С 11 по 20 сентября проголосовать за конкурсантов может любой житель региона без ограничений. В анкете участники голосования узнают обо всех профессиональных достижениях, опыте работе и даже семейном положении потенциальных победителей. Для этого нужно просто щелкнуть на фото.

Те, кто наберет наибольшее количество голосов, пройдет во второй тур, после которого представят Орловскую область во всероссийском финале конкурса.

Сделать свой выбор можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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