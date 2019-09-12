2019-09-12T12:56:28+03:00
Общество

Орловчанки чаще всего рожают на летних выходных

Есть в регионе и свои рекорды по возрасту мам
Наталья Меркулова
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Орловчанки чаще всего рожают на летних выходныхОрловчанки чаще всего рожают на летних выходныхФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Региональное отделение фонда социального страхования РФ выяснило, какое время года и день недели стали самыми популярными для появления на свет малышей в Орловской области.

Согласно данным информационно-аналитической системы Фонда, бум рождаемости зафиксирован в июле. Только 14 числа на свет появилось 34 младенца. А вот самым популярным по рождаемости днем недели оказалась суббота.

Оказывается, орловчанки решаются рожать первого ребенка уже после тридцати. Чаще всего, в 34-35 лет. Есть в Орловской области и свои возрастные рекорды по материнству: восемь женщин решились на роды после 45 лет и четверо — до 16 лет.

- С начала года в регионе родилось 3848 детей. Среди родившихся пальма первенства по-прежнему сохраняется за мальчиками, которых на 102 малыша больше, чем девочек, - сообщает сайт Региональное отделение фонда социального страхования РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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