Орловца, напавшего на полицейского, отправят под суд
Орловца, напавшего на полицейского, отправят под суд. Пьяный мужчина попытался зарезать его в подъезде, когда правоохранитель приехал на вызов.
Происшествие случилось 17 июля в многоквартирном жилом доме в Заводском районе города. Дебошир напал на полицейского с ножом и попытался нанести ему удар в грудь. Но он смог уклониться от удара и самостоятельно обезоружил его.
- Сейчас следствие завершило расследование уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального управления СК.
ИСТОЧНИК KP.RU