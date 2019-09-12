СЕГОДНЯ 12:10 2019-09-12T12:13:01+03:00

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Орловца, напавшего на полицейского, отправят под суд. Пьяный мужчина попытался зарезать его в подъезде, когда правоохранитель приехал на вызов.

Происшествие случилось 17 июля в многоквартирном жилом доме в Заводском районе города. Дебошир напал на полицейского с ножом и попытался нанести ему удар в грудь. Но он смог уклониться от удара и самостоятельно обезоружил его.

- Сейчас следствие завершило расследование уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального управления СК.

ИСТОЧНИК KP.RU