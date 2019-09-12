2019-09-12T11:35:47+03:00
Общество

Орловские меценаты вернули список с чудотворной иконы в обитель Кукши

Десятилетиями амчане передавали его из поколения в поколение
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловские меценаты вернули список с чудотворной иконы в обитель Кукши. Фото: Евгений БорисовОрловские меценаты вернули список с чудотворной иконы в обитель Кукши. Фото: Евгений Борисов
Изменить размер текста:

Орловские меценаты вернули список с чудотворной иконы в обитель святого Кукши. Десятилетиями амчане бережно хранили и передавали его друг другу из поколения в поколение.

История этой иконы уникальна. Ее оригинал был написан в 19 веке. Верующие были убеждены в невероятной исцеляющей силе иконы. В 1891 году ее привезли в Мценск, где ее встречали всем городом. Тогда и был сделан единственный список с иконы, которая на данный момент утеряна.

Икону монастырю передали меценаты Александр Шестаков и его племянник Игорь Вугин, которые решили вернуть ее в родную обитель.

9 сентября в честь этого события и дня памяти небесного покровителя Орловской митрополии и просветителя Центральной России священномученика Кукши, митрополит Орловский и Болховский Тихон вместе епископом Великоустюжским и Тотемским Алексием провели праздничную литургию и Крестный ход.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловчанки чаще всего рожают на летних выходных
Орловца, напавшего на полицейского, отправят под суд
Маленьких орловцев приглашают на открытие сезона в театре кукол
В Орле пожарные тушили полыхающую баню
В Орле установка пластиковых окон закончилась судом
В Орловской области владельцы люксовых авто заплатят повышенный налог
В Орле «Фольксваген» на пешеходном переходе сбил пенсионера
В Орле демонтируют незаконные гаражи
На Орловщине появится больше сотни гектаров новых садов
В Орле отремонтировали полсотни дворов
Два человека пострадали в столкновении «Оки» и «Пежо» в Орле
Орловцам предложили отведать шедевры грузинской и дагестанской кухни
В Орловской области установлен высокий класс пожарной опасности
В экологическом рейтинге регионов Орловщина потеряла две позиции
В Орловской области депутата лишили полномочий из-за утраты доверия
«Paris, Paris…»: В Орле откроется выставка с французским шармом
Чиновники рассказали, какие изменения произошли в Детском парке в Орле
Сбербанк и Правительство Воронежской области: новый этап цифрового сотрудничества
В Орле будут судить мужчину, бросившего гранату в машину начальника
Орловцы выбрали своих представителей в муниципалитетах