Орловские меценаты вернули список с чудотворной иконы в обитель Кукши

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-12T11:35:47+03:00

Десятилетиями амчане передавали его из поколения в поколение

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Орловские меценаты вернули список с чудотворной иконы в обитель святого Кукши. Десятилетиями амчане бережно хранили и передавали его друг другу из поколения в поколение.

История этой иконы уникальна. Ее оригинал был написан в 19 веке. Верующие были убеждены в невероятной исцеляющей силе иконы. В 1891 году ее привезли в Мценск, где ее встречали всем городом. Тогда и был сделан единственный список с иконы, которая на данный момент утеряна.

Икону монастырю передали меценаты Александр Шестаков и его племянник Игорь Вугин, которые решили вернуть ее в родную обитель.

9 сентября в честь этого события и дня памяти небесного покровителя Орловской митрополии и просветителя Центральной России священномученика Кукши, митрополит Орловский и Болховский Тихон вместе епископом Великоустюжским и Тотемским Алексием провели праздничную литургию и Крестный ход.

ИСТОЧНИК KP.RU