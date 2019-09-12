2019-09-12T10:56:13+03:00
Звезды

Маленьких орловцев приглашают на открытие сезона в театре кукол

Мальчишек и девчонок ждет большая игровая программа и премьера нового спектакля
Наталья Меркулова
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Маленьких орловцев приглашают на открытие сезона в театре куколМаленьких орловцев приглашают на открытие сезона в театре куколФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В субботу, 21 сентября, маленьких орловцев и их родителей приглашают на открытие 77-го театрального сезона в театре кукол. Мальчишек и девчонок ждет большая игровая программа и премьера нового спектакля «Дюймовочка».

Для юных зрителей на сцене покажут известную сказку Андерсена, которую автор пьесы Николай Шувалов превратил в увлекательный рассказ о поиске настоящей любви. Действие спектакля развернется на фоне удивительных красочных декораций.

До премьеры осталась всего неделя и творческий процесс идет полным ходом. Сейчас кукольный театр предлагает малышам стать участниками поэтического конкурса и получить билеты в подарок. Главное, успеть отправить свое стихотворение до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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