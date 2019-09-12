В Орле пожарные тушили полыхающую баню
В Орле пожарные тушили полыхающую баню. ЧП случилось минувшим вечером, 11 сентября на улице Курской.
Сигнал о пожаре поступил в начале десятого. Спасатели прибыли на место, с пламенем им удалось справиться. Правда пострадала и сама баня, и стоящая рядом хозпостройка.
- В результате пожара баня выгорела на площади 20 квадратных метров, кровля обрушилась. Также огнем повреждена кровля хозяйственной постройки на площади 20 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Эксперты установили предполагаемую причину возгорания. Вероятнее всего, огонь разбушевался из-за неисправной печки.
К счастью, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU