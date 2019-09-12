2019-09-12T10:30:22+03:00
Происшествия

В Орле пожарные тушили полыхающую баню

ЧП случилось из-за неисправности печки
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле пожарные тушили полыхающую баню. ЧП случилось минувшим вечером, 11 сентября на улице Курской.

Сигнал о пожаре поступил в начале десятого. Спасатели прибыли на место, с пламенем им удалось справиться. Правда пострадала и сама баня, и стоящая рядом хозпостройка.

- В результате пожара баня выгорела на площади 20 квадратных метров, кровля обрушилась. Также огнем повреждена кровля хозяйственной постройки на площади 20 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Эксперты установили предполагаемую причину возгорания. Вероятнее всего, огонь разбушевался из-за неисправной печки.

К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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