2019-09-12T10:03:21+03:00
Общество

В Орле установка пластиковых окон закончилась судом

Из-за затянувшегося ремонта строительной компании пришлось вернуть более 91 тысячи рублей
Наталья Меркулова
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В Орле установка пластиковых окон закончилась судомВ Орле установка пластиковых окон закончилась судомФото: Архив "КП"
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В Орле установка пластиковых окон закончилась судом. Из-за затянувшегося ремонта строительной компании пришлось вернуть заказчику более 91 тысячи рублей.

Орловец обратился в региональное Управление Роспотребнадзора на предоставление некачественное предоставление услуги. По договору компания должна была изготовить и установить ПВХ окна в его доме, но сильно затянула сроки и нарушила заключенный договор.

Роспотребнадзор передал исковое заявление заказчика услуги в суд.

После выяснения всех обстоятельств дела, Заводской районный суд обязал строительную компанию вернуть заказчику все заплаченные им деньги, выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

- По закону «О защите прав потребителей», если нарушаются сроки оказания услуги, исполнитель обязан заплатить потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере 3% цены выполнения работы или общей цены заказа, - поясняет пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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