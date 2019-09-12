В Орловской области владельцы люксовых авто заплатят повышенный налог

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-12T09:47:49+03:00

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В Орловской области владельцам люксовых авто придется заплатить повышенный налог. Всего в регионе 280 дорогих автомобилей, налог на которые рассчитан с учетом повышающего коэффициента. Общая сумма, которую придется выложить хозяевам дорогих машин превысила 6 миллионов рублей.

Всего в регионе 280 автомобилей, налог на которые начисляется с повышающим коэффициентом. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УФНС России по Орловской области, придется раскошелиться на повышенный налог в случае, если ценник на машину стартует от трех миллионов рублей. А далее – чем выше цена, тем больше и повышающий коэффициент.

- Перечень легковых автомобилей со средней стоимостью от 3 млн. рублей для расчета транспортного налога ежегодно публикуется на сайте Минпромторга России. В перечень за 2018 год включено более 1120 марок и моделей (версий) машин, - пояснили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU