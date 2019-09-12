СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-12T09:22:48+03:00

В Орле «Фольксваген» на пешеходном переходе сбил пенсионера. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

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В Орле «Фольксваген» сбил пенсионера на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП 68-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь.

Происшествие случилось вчера утром в 9:20 на улице Комсомольская. 27-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» ехал в направлении переулка Рижский. В это время пенсионер переходил дорогу по пешеходному переходу в районе дома №314. Автомобиль не успел затормозить и сбил его.

- При ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу Семашко бригадой Скорой медицинской помощи, а после осмотра отпущен домой, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU