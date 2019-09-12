В Орле «Фольксваген» на пешеходном переходе сбил пенсионера
В Орле «Фольксваген» сбил пенсионера на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП 68-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь.
Происшествие случилось вчера утром в 9:20 на улице Комсомольская. 27-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» ехал в направлении переулка Рижский. В это время пенсионер переходил дорогу по пешеходному переходу в районе дома №314. Автомобиль не успел затормозить и сбил его.
- При ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу Семашко бригадой Скорой медицинской помощи, а после осмотра отпущен домой, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»