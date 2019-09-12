В Орле демонтируют незаконные гаражи
В Орле начнут демонтировать незаконные гаражи. Их владельцам предложили добровольно освободить территорию или оплатить все издержки.
В этом году «выселение» ждет владельцев 10 самовольно установленных гаражей в районе дома №8 по улице Кузнецова (Северный район города). Администрация Орла предлагает им до 21 сентября в добровольном порядке освободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю.
- Если владельцы не сделают это добровольно, то гаражи в любом случае будут демонтированы и вывезены, но уже в принудительном порядке. Тогда с них будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации города.
Уточнить информацию о демонтаже можно в территориальном управлении по Северному району: Московское шоссе 137, корпус 5, кабинет №207 или по телефону 47-37-94.
ИСТОЧНИК KP.RU