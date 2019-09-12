В Орле демонтируют незаконные гаражи

СЕГОДНЯ 08:49 2019-09-12T08:49:46+03:00

Их владельцам предложили добровольно освободить территорию или оплатить все издержки

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В Орле начнут демонтировать незаконные гаражи. Их владельцам предложили добровольно освободить территорию или оплатить все издержки.

В этом году «выселение» ждет владельцев 10 самовольно установленных гаражей в районе дома №8 по улице Кузнецова (Северный район города). Администрация Орла предлагает им до 21 сентября в добровольном порядке освободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю.

- Если владельцы не сделают это добровольно, то гаражи в любом случае будут демонтированы и вывезены, но уже в принудительном порядке. Тогда с них будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации города.

Уточнить информацию о демонтаже можно в территориальном управлении по Северному району: Московское шоссе 137, корпус 5, кабинет №207 или по телефону 47-37-94.

ИСТОЧНИК KP.RU