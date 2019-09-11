На Орловщине появится больше сотни гектаров новых садов

СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-11T17:20:44+03:00

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В Орловской области в нынешнем году планируется заложить больше ста гектаров садов. Расти в них будут многолетние плодовые деревья и кустарники.

Об аграрных планах рассказал руководитель профильного департамента Сергей Борзенков. По итогам прошлого года общая площадь подобных насаждений в регионе составила 6208 га (включая сельхозорганизации и крестьянские фермерские хозяйства). А садоводческих хозяйств на Орловщине сегодня работает 13.

- В этом году на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями предусмотрено более 25 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 23,8 млн рублей, областного – 1,3 млн рублей. На сегодня до сельскохозяйственных товаропроизводителей доведено порядка 9 млн рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU