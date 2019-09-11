2019-09-11T16:42:35+03:00
Общество

В Орле отремонтировали полсотни дворов

Еще несколько дворовых территорий рабочие продолжают приводить в порядок
Ольга СУПОНЕВА
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Всего же после завершения ремонта в новом обличье должны предстать 69 дворовых территорийВсего же после завершения ремонта в новом обличье должны предстать 69 дворовых территорийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле отремонтировали полсотни дворов. Приемочная комиссия оценила качество работ на 58 из них, еще в нескольких дворовых территориях ремонт продолжает кипеть.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Орла, рабочие трудятся в пяти дворах из основного списка и в четырех из списка резервного. Всего же после завершения ремонта в новом обличье должны предстать 69 дворовых территорий.

Глава горадминистрации Александр Муромский дал поручение завершить работы до наступления плохой погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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