В Орле отремонтировали полсотни дворов
Еще несколько дворовых территорий рабочие продолжают приводить в порядок
Всего же после завершения ремонта в новом обличье должны предстать 69 дворовых территорийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле отремонтировали полсотни дворов. Приемочная комиссия оценила качество работ на 58 из них, еще в нескольких дворовых территориях ремонт продолжает кипеть.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Орла, рабочие трудятся в пяти дворах из основного списка и в четырех из списка резервного. Всего же после завершения ремонта в новом обличье должны предстать 69 дворовых территорий.
Глава горадминистрации Александр Муромский дал поручение завершить работы до наступления плохой погоды.
ИСТОЧНИК KP.RU
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