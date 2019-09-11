2019-09-11T16:31:06+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в столкновении «Оки» и «Пежо» в Орле

Водитель малолитражки поворачивал налево и не рассчитал с безопасностью своего маневра
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Два человека пострадали в столкновении «Оки» и «Пежо» в Орле. Водитель отечественной малолитражки поворачивал налево и не рассчитал свой маневр.

ДТП случилось в начале первого часа сегодняшнего дня, 11 сентября, в районе гипермаркета «Линия» на Карачевском шоссе. 56-летний мужчина на «Оке» поворачивал на Васильевскую улицу и допустил столкновение с иномаркой, которой управляла 34-летняя женщина. Удар был сильным.

- В результате ДТП водитель и пассажир транспортного средства «ВАЗ» (молодой человек 22-х лет) получили телесные повреждения и доставлены в приемное отделение ООКБ, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте работали полицейские и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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