СЕГОДНЯ 16:31 2019-09-11T16:31:06+03:00

Водитель малолитражки поворачивал налево и не рассчитал с безопасностью своего маневра

Изменить размер текста: A A

Два человека пострадали в столкновении «Оки» и «Пежо» в Орле. Водитель отечественной малолитражки поворачивал налево и не рассчитал свой маневр.

ДТП случилось в начале первого часа сегодняшнего дня, 11 сентября, в районе гипермаркета «Линия» на Карачевском шоссе. 56-летний мужчина на «Оке» поворачивал на Васильевскую улицу и допустил столкновение с иномаркой, которой управляла 34-летняя женщина. Удар был сильным.

- В результате ДТП водитель и пассажир транспортного средства «ВАЗ» (молодой человек 22-х лет) получили телесные повреждения и доставлены в приемное отделение ООКБ, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте работали полицейские и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU