Два человека пострадали в столкновении «Оки» и «Пежо» в Орле
Два человека пострадали в столкновении «Оки» и «Пежо» в Орле. Водитель отечественной малолитражки поворачивал налево и не рассчитал свой маневр.
ДТП случилось в начале первого часа сегодняшнего дня, 11 сентября, в районе гипермаркета «Линия» на Карачевском шоссе. 56-летний мужчина на «Оке» поворачивал на Васильевскую улицу и допустил столкновение с иномаркой, которой управляла 34-летняя женщина. Удар был сильным.
- В результате ДТП водитель и пассажир транспортного средства «ВАЗ» (молодой человек 22-х лет) получили телесные повреждения и доставлены в приемное отделение ООКБ, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте работали полицейские и спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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