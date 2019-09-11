Орловцам предложили отведать шедевры грузинской и дагестанской кухни

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-11T15:27:07+03:00

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В грядущую субботу, 14 сентября, у жителей Орла и его гостей появится возможность прикоснуться к культуре народов разных национальностей. На главной площади облцентра развернется фестиваль с говорящим названием «Орел многонациональный».

Чем же можно будет заняться на фестивале? Во-первых, отведать кулинарные шедевры из разных уголков Земли. Гостей попотчуют блюдами Грузинской, Киргизской, Дагестанской, Таджикской, Туркменской, Армянской и других кухонь. 12 национальных подворий свою работу начнут с 11.00 утра.

Не обойдется на фестивале и без традиционной русской еды: тут тебе и выпечка, и травяной чай. А на индийском подворье ваше тело можно будет украсить мехенди – красивейшими узорами, выполненными с помощью хны уроженцем Индии. Словом, скучать точно не придется!

В 12.30 на площади Ленина закружится «хоровод мира». В единый круг бок о бок встанут представители десятков национальностей.

Ну а с 17.00 и до завершения фестиваля а сцене выступят представители различных народностей. Они расскажут о своих мечтах в песнях, передадут яркие эмоции в танцах.

Внимание! Организаторы отмечают, что фестиваль состоится только при условии благоприятной погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU