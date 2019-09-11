В Орловской области установлен высокий класс пожарной опасности

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-11T14:57:24+03:00

В МЧС жителей региона просят быть бдительными, ведь в некоторых районах велика вероятность природных пожаров

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В некоторых районах Орловской области установлен высокий класс пожарной опасности. В МЧС жителей региона просят быть бдительными: велика вероятность природных пожаров.

Так, особый противопожарный режим введен в Дмитровском, Верховском Ливенском районах и городе Ливны. И хотя меры по предупреждению возгораний принимаются, жаркая погода, поджоги мусора и сухой травы, отдых орловцев на природе никак не способствуют безопасности.

- В большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор. Безответственное отношение поджигателей к имуществу и здоровью окружающих приводит к необратимым последствиям. Сжигание сухой травы и мусора опасно. Именно горение травы становится причиной большей части лесных и торфяных пожаров. От травяных палов зачастую сгорают строения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

За поджог законом предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

ИСТОЧНИК KP.RU