В экологическом рейтинге регионов Орловщина потеряла две позиции

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-11T14:41:08+03:00

При составлении рейтинга эксперты-экологи брали в расчет такие факторы как природоохранный, промышленно-экологический, социально-экологический индексы Фото: Ольга СУПОНЕВА

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Всероссийская организация «Зеленый патруль» представила рейтинг регионов по состоянию экологии за лето 2019-го года. Орловская область потеряла две позиции и расположилась на 49-м месте топа.

При этом соседи Орловщины выбились на первые места рейтинга: возглавляет его Тамбовская область, на третьем месте расположилась Белгородская, на пятом Москва, а на седьмом Курская область. Калужская область в топе оказалась на 13 месте.

Чуть ниже Орловщины другие соседи – Липецкая область заняла 55 позицию, а Тульская расположилась ближе к низу на 74-й строчке.

При составлении рейтинга эксперты-экологи брали в расчет такие факторы как природоохранный, промышленно-экологический, социально-экологический индекс.

ИСТОЧНИК KP.RU