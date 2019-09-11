В экологическом рейтинге регионов Орловщина потеряла две позиции
Всероссийская организация «Зеленый патруль» представила рейтинг регионов по состоянию экологии за лето 2019-го года. Орловская область потеряла две позиции и расположилась на 49-м месте топа.
При этом соседи Орловщины выбились на первые места рейтинга: возглавляет его Тамбовская область, на третьем месте расположилась Белгородская, на пятом Москва, а на седьмом Курская область. Калужская область в топе оказалась на 13 месте.
Чуть ниже Орловщины другие соседи – Липецкая область заняла 55 позицию, а Тульская расположилась ближе к низу на 74-й строчке.
При составлении рейтинга эксперты-экологи брали в расчет такие факторы как природоохранный, промышленно-экологический, социально-экологический индекс.
ИСТОЧНИК KP.RU