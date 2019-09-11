СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-11T14:25:02+03:00

Народный избранник не всю принадлежащую его семье недвижимость внес в декларацию

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В Орловской области депутата лишили полномочий из-за утраты доверия. Сельский райсовет посчитал, что народному избраннику пора бы сложить полномочия и суд с этим согласился.

Речь идет об одном из депутатов райсовета Платоновского сельского поселения Орловского района. Коллеги по депутатскому цеху приняли решение об освобождении им должности, ведь тот не указал в декларации принадлежащую его жене недвижимость. Однако сам народный избранник с таким решением не согласился и пошел в суд.

- Суд принял решение о признании законными решений Платоновского сельского Совета народных депутатов. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского районного суда Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU