В Орловской области депутата лишили полномочий из-за утраты доверия
В Орловской области депутата лишили полномочий из-за утраты доверия. Сельский райсовет посчитал, что народному избраннику пора бы сложить полномочия и суд с этим согласился.
Речь идет об одном из депутатов райсовета Платоновского сельского поселения Орловского района. Коллеги по депутатскому цеху приняли решение об освобождении им должности, ведь тот не указал в декларации принадлежащую его жене недвижимость. Однако сам народный избранник с таким решением не согласился и пошел в суд.
- Суд принял решение о признании законными решений Платоновского сельского Совета народных депутатов. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского районного суда Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU