«Paris, Paris…»: В Орле откроется выставка с французским шармом

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-11T13:19:01+03:00

В Орле откроется выставка с французским шармом «Paris, Paris…» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Гости музея ИЗО познакомятся с миром обитателей Монмартра через литографии

Изменить размер текста: A A

В Орле откроется выставка с французским шармом «Paris, Paris…». Организует ее музей изобразительных искусств. Гостей ждет знакомство с удивительным миром обитателей Монмартра.

Более 50 литографий французского художника-постимпрессиониста Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа (1864-1901) откроют тайны легендарных парижских заведений, танцовщиц и артисток кабаре, повседневной жизни куртизанок и позволят прикоснуться к атмосфере эпохи «La Belle Epoque».

Художник прожил короткую (всего 37 лет), но яркую и драматичную жизнь. Тяжелое генетическое заболевание привело к двойному перелому шейки бедра, Анри перестал расти и его рост не превышал 152 см.

Но он не пал духом, занялся живописью и откровенно рассказал миру об обратной стороне жизни французской богемы.

Выставка продлиться по 20 октября.

КОГДА? ГДЕ?

Открытие 13 сентября в 15.00

ул. Октябрьская, 29

ИСТОЧНИК KP.RU