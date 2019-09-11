«Paris, Paris…»: В Орле откроется выставка с французским шармом
В Орле откроется выставка с французским шармом «Paris, Paris…». Организует ее музей изобразительных искусств. Гостей ждет знакомство с удивительным миром обитателей Монмартра.
Более 50 литографий французского художника-постимпрессиониста Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа (1864-1901) откроют тайны легендарных парижских заведений, танцовщиц и артисток кабаре, повседневной жизни куртизанок и позволят прикоснуться к атмосфере эпохи «La Belle Epoque».
Художник прожил короткую (всего 37 лет), но яркую и драматичную жизнь. Тяжелое генетическое заболевание привело к двойному перелому шейки бедра, Анри перестал расти и его рост не превышал 152 см.
Но он не пал духом, занялся живописью и откровенно рассказал миру об обратной стороне жизни французской богемы.
Выставка продлиться по 20 октября.
КОГДА? ГДЕ?
Открытие 13 сентября в 15.00
ул. Октябрьская, 29
ИСТОЧНИК KP.RU