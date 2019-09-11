2019-09-11T11:27:22+03:00
Происшествия

В Орле будут судить мужчину, бросившего гранату в машину начальника

Чудом никто не пострадал
Наталья Меркулова
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В Орле будут судить мужчину, бросившего гранату в машину начальникаВ Орле будут судить мужчину, бросившего гранату в машину начальникаФото: Архив "КП"
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В Орле будут судить 49-летнего мужчину, бросившего гранату в припаркованный автомобиль бывшего начальника. Таким способом он решил прекратить давно назревший конфликт.

Происшествие произошло 13 сентября прошлого года на пересечении улиц Полесская и Цветаева. Словесная перебранка закончилась угрозой расправы. Орловец прихватил с собой на встречу гранату РГД-5. Когда аргументы закончились, он метнул ее в сторону автомобиля. Осколки повредили машину, но чудом никто не пострадал.

- Следствие завершило расследование уголовного дела по статья «Угроза убийством», «Незаконные хранение, ношение взрывного устройства» и «Умышленное повреждение имущества». В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального Управления СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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