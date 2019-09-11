В Орле будут судить мужчину, бросившего гранату в машину начальника
В Орле будут судить 49-летнего мужчину, бросившего гранату в припаркованный автомобиль бывшего начальника. Таким способом он решил прекратить давно назревший конфликт.
Происшествие произошло 13 сентября прошлого года на пересечении улиц Полесская и Цветаева. Словесная перебранка закончилась угрозой расправы. Орловец прихватил с собой на встречу гранату РГД-5. Когда аргументы закончились, он метнул ее в сторону автомобиля. Осколки повредили машину, но чудом никто не пострадал.
- Следствие завершило расследование уголовного дела по статья «Угроза убийством», «Незаконные хранение, ношение взрывного устройства» и «Умышленное повреждение имущества». В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального Управления СК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU