СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-11T11:27:22+03:00

В Орле будут судить мужчину, бросившего гранату в машину начальника Фото: Архив "КП"

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В Орле будут судить 49-летнего мужчину, бросившего гранату в припаркованный автомобиль бывшего начальника. Таким способом он решил прекратить давно назревший конфликт.

Происшествие произошло 13 сентября прошлого года на пересечении улиц Полесская и Цветаева. Словесная перебранка закончилась угрозой расправы. Орловец прихватил с собой на встречу гранату РГД-5. Когда аргументы закончились, он метнул ее в сторону автомобиля. Осколки повредили машину, но чудом никто не пострадал.

- Следствие завершило расследование уголовного дела по статья «Угроза убийством», «Незаконные хранение, ношение взрывного устройства» и «Умышленное повреждение имущества». В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального Управления СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU