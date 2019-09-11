СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-11T10:58:55+03:00

Орловцы выбрали своих представителей в муниципалитетах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выборы депутатов прошли в 15 районах и в городе Ливны

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Орловцы выбрали своих представителей в муниципалитетах. Выборы депутатов прошли в 15 районах области и в городе Ливны. Они состоялись 8 сентября в Единый день голосования, одновременно с дополнительными выборами депутата Госдумы РФ.

Жителям региона предстояло выбрать 48 депутатов. На получение выборной должности претендовало сразу 136 кандидатов: от «Единой России» (45 человек), «ЛДПР» (40), «Справедливой России» (23), КПРФ (15), «Казачьей партии Российской Федерации» (2) и самовыдвиженцев (11).

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, по предварительным итогам голосования из 48 мандатов 40 получили кандидаты от «Единой России», 6 мандатов – КПРФ и 2 мандата у самовыдвиженцев.

Представители других партий не набрали необходимого количества голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU