2019-09-11T10:05:53+03:00
Общество

Андрей Клычков пообещал выделить средства на ремонт поликлиники №3 в Орле

Такое решение губернатор принял после посещения медицинского учреждения
Наталья Меркулова
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Андрей Клычков пообещал выделить средства на ремонт поликлиники №3 в Орле. Фото: пресс-служба Губернатора Орловской областиАндрей Клычков пообещал выделить средства на ремонт поликлиники №3 в Орле. Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области
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Андрей Клычков пообещал выделить средства на ремонт поликлиники №3 в Заводском районе города. Такое решение губернатор принял после посещения медицинского учреждения.

Речь идет о приведении в надлежащий порядок входной группы поликлиники. Визит сюда Андрей Клычков нанес вместе с руководителем Департамента здравоохранения области Иваном Залогиным и главой городской администрации Александром Муромским.

Губернатор пообщался с медперсоналом и пациентами, указавших ему на ряд проблем. После этого Андрей Клычков пришел к выводу о необходимости выделить денежные средства на ремонт.

Ранее обновление затронуло поликлинику №2. Здесь установили пандус для инвалидов, обновили мебель, оснастили поликлинику инфоматом для записи на прием.

- Поликлиника №2 стала началом реконструкции. Позитивные результаты этой деятельности очевидны. Теперь я поставил задачу разработать типовые проекты ремонта по другим поликлиникам, продолжить работу по приобретению необходимого медицинского оборудования. Будем искать средства на их решение, активнее включаться в федеральные программы, - написал Андрей Клычков на своей странице в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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