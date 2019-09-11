2019-09-11T09:34:23+03:00
Спорт

Умер известный орловский футболист и тренер Игорь Химушкин

До своего 56-летия спортсмен не дожил всего месяц
Наталья Меркулова
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Умер известный орловский футболист и тренер Игорь Химушкин. Фото: Орловская областная Федерация футболаУмер известный орловский футболист и тренер Игорь Химушкин. Фото: Орловская областная Федерация футбола
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Вчера, 10 сентября, умер известный орловский футболист и тренер Игорь Сергеевич Химушкин. До своего 56-летия спортсмен не дожил всего месяц.

- Игорь Сергеевич выглядел молодцом на футбольном поле, выступ за команду ветеранов. Любой человек, кто имел честь быть с ним знакомым, скажет про него только добрые слова. Увы, болезнь не щадит никого, - говорят в Орловской областной Федерации футбола.

Долгие годы Игорь Химушкин выступал за орловский «Спартак». Затем продолжил свою карьеру в якутском «Динамо». В 1996 году он вернулся в родной город, начал работать тренером в ДЮСШ №3 и тренировать женскую мини-футбольную команду «ОрелГУ».

Его воспитанники неоднократно добивались успехов на всероссийском уровне, Игорь Химушкин подготовил несколько девушек-футболистов, ставших членами сборной России.

Прощание с тренером пройдет завтра в 10.00 в прощальном зале на Наугорском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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