СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-11T09:11:45+03:00

В Орле велосипедист попал в больницу после столкновения с «Волгой». Фото:пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

Водитель автомобиля подрезал его прямо на перекрестке

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В Орле велосипедист попал в больницу после столкновения с «Волгой». Водитель автомобиля подрезал его прямо на перекрестке.

Происшествие случилось вчера утром в 9:15. «Волга», за рулем которой находился 41-летний мужчина, ехала по улице Блынского в направлении Московского шоссе.

В это время по главной дороге ехал 31-летний велосипедист. Водитель «Волги» грубо нарушил правила дорожного движения, решив «проскочить». Выезжая с второстепенной дороги в районе дома 113, он не уступил дорогу владельцу двухколесного транспорта на нерегулируемом перекрестке.

В результате велосипедист был сбит и получил травмы. Теперь ему предстоит амбулаторное лечение.

Всего же за прошедшие сутки на территории Орловской области всего произошло 19 ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU