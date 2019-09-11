В Орле велосипедист попал в больницу после столкновения с «Волгой»
В Орле велосипедист попал в больницу после столкновения с «Волгой». Водитель автомобиля подрезал его прямо на перекрестке.
Происшествие случилось вчера утром в 9:15. «Волга», за рулем которой находился 41-летний мужчина, ехала по улице Блынского в направлении Московского шоссе.
В это время по главной дороге ехал 31-летний велосипедист. Водитель «Волги» грубо нарушил правила дорожного движения, решив «проскочить». Выезжая с второстепенной дороги в районе дома 113, он не уступил дорогу владельцу двухколесного транспорта на нерегулируемом перекрестке.
В результате велосипедист был сбит и получил травмы. Теперь ему предстоит амбулаторное лечение.
Всего же за прошедшие сутки на территории Орловской области всего произошло 19 ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»