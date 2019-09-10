Фотофакт: на улице Ленина в Орле провалился люк
В Орле на центральной пешеходной улице провалился люк. При прогулке по Ленина горожанам стоит быть осторожными.
В настоящее время провал огородили сигнальной лентой и заграждением. Стоит отметить, что подобное фиаско для улицы Ленина, которую капитально ремонтировали к 450-летию Орла три года назад, - не из ряда вон выходящее событие. То из люка водосточной сети по нескольку дней вытекает вода, то отвалится плитка с клумб, а то и вовсе кусками отваливается штукатурка с фасада старинных зданий.
Люк огородили заграждениями и сигнальной лентойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Да и провалам появляться здесь не впервой: не далее как прошлым летом рабочие устраняли провал брусчатки у люка рядом с ТЦ "Малиновая вода".
Сроки ремонта провалившегося сегодня люка на данный момент не озвучены. "КП" следит за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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