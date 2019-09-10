В Орле реконструкция Красного моста вышла на стадию экспертизы проекта
Согласно «дорожной карте», ее должны завершить к 1 октября
В Орле реконструкция Красного моста вышла на стадию экспертизы проектаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле реконструкция Красного моста вышла на стадию экспертизы проектно-сметной документации. Согласно «дорожной карте», ее должны завершить к 1 октября.
Об этом главе городской администрации на рабочем совещании доложил сегодня его первый заместитель Олег Минкин.
- Проектно-сметная документация (ПСД) на реконструкцию Красного моста в настоящий момент разработана в полном объеме. Она дважды проходила проверку в АУ ОО «Орелгосэкспертиза». Выявленные замечания устранялись проектировщиком, - сообщил чиновник.
Сейчас откорректированная документация повторно представлена на экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU