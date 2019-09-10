СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-10T16:19:44+03:00

В Орле реконструкция Красного моста вышла на стадию экспертизы проекта Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Согласно «дорожной карте», ее должны завершить к 1 октября

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В Орле реконструкция Красного моста вышла на стадию экспертизы проектно-сметной документации. Согласно «дорожной карте», ее должны завершить к 1 октября.

Об этом главе городской администрации на рабочем совещании доложил сегодня его первый заместитель Олег Минкин.

- Проектно-сметная документация (ПСД) на реконструкцию Красного моста в настоящий момент разработана в полном объеме. Она дважды проходила проверку в АУ ОО «Орелгосэкспертиза». Выявленные замечания устранялись проектировщиком, - сообщил чиновник.

Сейчас откорректированная документация повторно представлена на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU