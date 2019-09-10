2019-09-10T16:19:44+03:00
Общество

В Орле реконструкция Красного моста вышла на стадию экспертизы проекта

Согласно «дорожной карте», ее должны завершить к 1 октября
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле реконструкция Красного моста вышла на стадию экспертизы проектаВ Орле реконструкция Красного моста вышла на стадию экспертизы проектаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле реконструкция Красного моста вышла на стадию экспертизы проектно-сметной документации. Согласно «дорожной карте», ее должны завершить к 1 октября.

Об этом главе городской администрации на рабочем совещании доложил сегодня его первый заместитель Олег Минкин.

- Проектно-сметная документация (ПСД) на реконструкцию Красного моста в настоящий момент разработана в полном объеме. Она дважды проходила проверку в АУ ОО «Орелгосэкспертиза». Выявленные замечания устранялись проектировщиком, - сообщил чиновник.

Сейчас откорректированная документация повторно представлена на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фотофакт: на улице Ленина в Орле провалился люк
В Орловской области больше ста человек стали жертвами пьяных ДТП
18-летняя орловчанка пошла за покупками и осталась без смартфона
Орловская область закупила лекарства для льготников почти на 674 млн рублей
В Орле появился новый начальник управления градостроительства
Орловцы с инвалидностью покажут силу воли на слете «Золотая осень»
Орловских первоклашек протестируют на готовность к школе
Орловцы рассказали главе города о хамстве в маршрутках
Орловские педагоги могут остаться без зарплаты
Под Орлом пьяный водитель «ВАЗа» спровоцировал смертельное ДТП
Орловцы продолжают выбирать территории, которые требуют благоустройства
Лето задержится в Орле до выходных
В Орле парня и девушку задержали за попытку сбыта "синтетики"
В Орле водитель на "БМВ" сбил пешехода-нарушителя
В Орле выявили 28 случаев самовольного подключения к электросетям
Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет