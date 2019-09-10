В Орловской области больше ста человек стали жертвами пьяных ДТП

СЕГОДНЯ 15:46 2019-09-10T15:53:08+03:00

За 8 прошедших месяцев 2019-го года по вине водителей подшофе 13 человек погибло

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В Орловской области за прошедшие восемь месяцев 2019-го года на дорогах произошло 72 пьяных ДТП. В них 88 человек получили травмы, 13 погибли.

Статистику озвучили в региональном УГИБДД. И она весьма печальна. Так, за указанный срок госавтоинспекторы поймали больше полутора тысяч любителей сесть за баранку после дозы горячительных напитков. При этом из 1126 пьяных водителей 203 сели за руль подшофе не в первый раз.

- Если вам известно о факте управления транспортом в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте об этом по телефону дежурной части УГИБДД УМВД России по Орловской области 72-90-00, - обращаются к орловцам в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU