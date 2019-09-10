18-летняя орловчанка пошла за покупками и осталась без смартфона
18-летняя орловчанка пошла за покупками и осталась без смартфона. Девушка забыла гаджет в магазине, а его предприимчивая сотрудница решила обновить свой.
Такая ситуация произошла в одном из торговых центров города. Орловчанка рассматривала товар в одном из отделов, положила телефон на стеллаж и пошла дальше.
Это заметила 20-летняя работница зала. Она забрала смартфон, выключила его и отнесла домой. Сотрудники полиции всего за несколько часов установили ее причастность в краже. Девушка свою вину отрицать не стала.
- В отношении сотрудницы магазина возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время полицейские изъяли похищенное у подозреваемой. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU