2019-09-10T14:59:21+03:00
Происшествия

18-летняя орловчанка пошла за покупками и осталась без смартфона

Девушка забыла гаджет в магазине, а его предприимчивая сотрудница решила обновить свой
Наталья Меркулова
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18-летняя орловчанка пошла за покупками и осталась без смартфона18-летняя орловчанка пошла за покупками и осталась без смартфонаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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18-летняя орловчанка пошла за покупками и осталась без смартфона. Девушка забыла гаджет в магазине, а его предприимчивая сотрудница решила обновить свой.

Такая ситуация произошла в одном из торговых центров города. Орловчанка рассматривала товар в одном из отделов, положила телефон на стеллаж и пошла дальше.

Это заметила 20-летняя работница зала. Она забрала смартфон, выключила его и отнесла домой. Сотрудники полиции всего за несколько часов установили ее причастность в краже. Девушка свою вину отрицать не стала.

- В отношении сотрудницы магазина возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время полицейские изъяли похищенное у подозреваемой. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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