Орловская область закупила лекарства для льготников почти на 674 млн рублей
С начала года Орловская область закупила лекарства для льготников почти на 674 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации сообщил руководитель Департамента здравоохранения Иван Залогин.
По его данным, в бесплатных медикаментах в нашем регионе нуждается 58 тысяч человек. Их они получают в рамках амбулаторного лечения и федеральной программы «12 высокозатратных нозологий».
Сейчас закупка лекарственных препаратов по основным заявкам на 2019 год завершена. В настоящее время ведется закупка лекарств повторно после несостоявшихся аукционов и котировок, а также по дополнительным заявкам, - сообщил Иван Залогин.
По состоянию на 4 сентября на отсроченном обслуживании находится 6 рецептов по федеральной льготе.
Узнать о лекарственной льготе и предоставляемых препаратах можно по телефону горячей линии Департамента здравоохранения области: 59-06-36.
ИСТОЧНИК KP.RU