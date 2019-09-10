2019-09-10T14:27:02+03:00
Общество

Орловская область закупила лекарства для льготников почти на 674 млн рублей

Всего в регионе бесплатные медикаменты требуются 58 тысячам человек
Наталья Меркулова
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Орловская область закупила лекарства для льготников почти на 674 млн рублейОрловская область закупила лекарства для льготников почти на 674 млн рублейФото: Наталья Меркулова
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С начала года Орловская область закупила лекарства для льготников почти на 674 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации сообщил руководитель Департамента здравоохранения Иван Залогин.

По его данным, в бесплатных медикаментах в нашем регионе нуждается 58 тысяч человек. Их они получают в рамках амбулаторного лечения и федеральной программы «12 высокозатратных нозологий».

Сейчас закупка лекарственных препаратов по основным заявкам на 2019 год завершена. В настоящее время ведется закупка лекарств повторно после несостоявшихся аукционов и котировок, а также по дополнительным заявкам, - сообщил Иван Залогин.

По состоянию на 4 сентября на отсроченном обслуживании находится 6 рецептов по федеральной льготе.

Узнать о лекарственной льготе и предоставляемых препаратах можно по телефону горячей линии Департамента здравоохранения области: 59-06-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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