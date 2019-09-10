СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-10T13:50:08+03:00

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В Орле появился новый начальник управления градостроительства. Им стал 43-летний Владимир Плотников.

Выпускник Воронежской государственной архитектурно-строительной академии имеет опыт работы в градостроительстве более 20 лет. Долгое время Владимир Плотников работал в многопрофильном проектно-изыскательском институте ОАО «Гражданпроект».

С 2000 года он занимал здесь должность архитектора, затем ведущего архитектора. В 2005 году Плотников стал главным архитектором проектов.

Коллегам и представителям СМИ нового руководителя представили сегодня, 10 сентября, на еженедельном совещании в Администрации Орла

ИСТОЧНИК KP.RU