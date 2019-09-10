В Орле появился новый начальник управления градостроительства
Ранее 43-летний Владимир Плотников занимал должность главного архитектора проектов
Владимир Плотников занял должность начальника управления градостроительства Орла. Фото: Администрация города
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В Орле появился новый начальник управления градостроительства. Им стал 43-летний Владимир Плотников.
Выпускник Воронежской государственной архитектурно-строительной академии имеет опыт работы в градостроительстве более 20 лет. Долгое время Владимир Плотников работал в многопрофильном проектно-изыскательском институте ОАО «Гражданпроект».
С 2000 года он занимал здесь должность архитектора, затем ведущего архитектора. В 2005 году Плотников стал главным архитектором проектов.
Коллегам и представителям СМИ нового руководителя представили сегодня, 10 сентября, на еженедельном совещании в Администрации Орла
ИСТОЧНИК KP.RU