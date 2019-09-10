Орловцы с инвалидностью покажут силу воли на слете «Золотая осень»

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-10T13:17:34+03:00

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Орловцы с инвалидностью покажут силу воли на традиционном культурно-спортивном слете «Золотая осень». В нашей области они пройдут уже в 18 раз.

В программе соревнований спортивные и творческие испытания. Более 200 участникам слета предстоит проявить себя в дартс, бросках шайбы в цель, кольцебросе, метании колец на шпагу и скандинавскую ходьбе.

Обладатели творческих способностей смогут показать свои таланты на сцене и принять участие в выставке рукоделия и хендмейд.

КОГДА? ГДЕ?

13 сентября

территория спорткомплекса «Южный» (ул. Кромская, д. 10А)

ИСТОЧНИК KP.RU