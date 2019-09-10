Орловских первоклашек протестируют на готовность к школе
Завтра в орловских школах педагоги и психологи начнут тестирование первоклассников на уровень их готовности к обучению в школе. По мнению образовательных организаций, это поможет родителям и учителям разработать индивидуальную стратегию адаптации детей к новым условиям.
В ходе исследования анкетирование ждет и учителей, и родителей маленьких школьников.
- Основные цели тестов - получить объективную оценку уровня готовности каждого первоклассника к обучению и выявить факторы, влияющие на успешность вхождения ребенка в новый жизненный этап, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Учителя и психологи смогут увидеть особенности каждого ребенка и помогут ему быстрее освоиться в школе.
Тестирование будет проходить до 20 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU