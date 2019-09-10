2019-09-10T12:16:45+03:00
Общество

Орловцы рассказали главе города о хамстве в маршрутках

Больше всего их возмутило поведение водителей двух автобусов
Наталья Меркулова
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Орловцы рассказали главе города о хамстве в маршруткахОрловцы рассказали главе города о хамстве в маршруткахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 10 сентября, на рабочем совещании в администрации Орла обсудили вопрос хамства в маршрутках. Жители города все чаще жалуются в социальных сетях на неадекватное поведение и оскорбления от водителей.

Особенно пассажиры отметили грубость в маршрутках №20 и №34.

- Мы встретились с перевозчиком Москоленко по этим маршрутам. Поговорили, объяснили. Надеемся, что с помощью общественности мы сможем навести порядок, - подчеркнул Евгений Гришин, начальник управления городского хозяйства и транспорта.

В свою очередь мэр города Василий Новиков попросил ужесточить меры воздействия на перевозчиков и их подчиненных, нарушающих требования по перевозке пассажиров. Он отметил, что это такое поведение недопустимо.

Все маршруты планируют проверить на наличие телефонных номеров, с помощью которых люди могут оперативно пожаловаться на грубость водителя и перебои в графике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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