Орловцы рассказали главе города о хамстве в маршрутках

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-10T12:16:45+03:00

Больше всего их возмутило поведение водителей двух автобусов

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Сегодня, 10 сентября, на рабочем совещании в администрации Орла обсудили вопрос хамства в маршрутках. Жители города все чаще жалуются в социальных сетях на неадекватное поведение и оскорбления от водителей.

Особенно пассажиры отметили грубость в маршрутках №20 и №34.

- Мы встретились с перевозчиком Москоленко по этим маршрутам. Поговорили, объяснили. Надеемся, что с помощью общественности мы сможем навести порядок, - подчеркнул Евгений Гришин, начальник управления городского хозяйства и транспорта.

В свою очередь мэр города Василий Новиков попросил ужесточить меры воздействия на перевозчиков и их подчиненных, нарушающих требования по перевозке пассажиров. Он отметил, что это такое поведение недопустимо.

Все маршруты планируют проверить на наличие телефонных номеров, с помощью которых люди могут оперативно пожаловаться на грубость водителя и перебои в графике.

ИСТОЧНИК KP.RU