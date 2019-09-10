Орловцы рассказали главе города о хамстве в маршрутках
Сегодня, 10 сентября, на рабочем совещании в администрации Орла обсудили вопрос хамства в маршрутках. Жители города все чаще жалуются в социальных сетях на неадекватное поведение и оскорбления от водителей.
Особенно пассажиры отметили грубость в маршрутках №20 и №34.
- Мы встретились с перевозчиком Москоленко по этим маршрутам. Поговорили, объяснили. Надеемся, что с помощью общественности мы сможем навести порядок, - подчеркнул Евгений Гришин, начальник управления городского хозяйства и транспорта.
В свою очередь мэр города Василий Новиков попросил ужесточить меры воздействия на перевозчиков и их подчиненных, нарушающих требования по перевозке пассажиров. Он отметил, что это такое поведение недопустимо.
Все маршруты планируют проверить на наличие телефонных номеров, с помощью которых люди могут оперативно пожаловаться на грубость водителя и перебои в графике.
ИСТОЧНИК KP.RU