Под Орлом пьяный водитель «ВАЗа» спровоцировал смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-10T10:07:05+03:00

Он снес мотоциклиста и от полученных травм тот скончался в больнице

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На орловской дороге пьяный водитель «ВАЗа» без прав спровоцировал смертельное ДТП. Он снес мотоциклиста на встречной полосе, бедняга скончался в больнице от полученных травм.

58-летний водитель подшофе ехал на «Десятке» по дороге Новосиль-Задушное. В какой-то момент он вырулил на полосу для встречного движения. Здесь в этот момент двигался мужчина на мотоцикле «Стелс».

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, доставлен в БУЗОО «Новосильская ЦРБ», скончался, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие сутки на Орловщине госавтоинспекторы зарегистрировали 13 ДТП, среди которых 4 - с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы, 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU