Орловцы продолжают выбирать территории, которые требуют благоустройства

СЕГОДНЯ 18:33 2019-09-09T18:36:19+03:00

Благоустроены территории-победители будут уже в 2020-м году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На сегодняшний день в лидерах- Наугорка, сквер у завода "Стекломаш", бульвар Космонавтов, парк Победы

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В Орле продолжается онлайн голосование за территории, которые нужно благоустроить. На выбор горожанам предложили 42 точки, требующие приведения их в надлежащий вид, при этом благоустроены территории-победители будут уже в 2020-м году.

По данным на 9 сентября, проголосовало уже более 8 тысяч орловцев. Уже наметились лидеры: это территория между Наугорским шоссе и улицей Картукова, сквер напротив завода «Стекломаш», бульвар Комсонавтов, сквер Семьи, Парк Победы, территория между Федеральным казначейством и больницей Семашко. Первый этап голосования продлится до 16 сентября.

- Окончательно определит перечень общественных территорий, которые благоустроят в первоочередном порядке в 2020 году, рейтинговое голосование, которое запланировано на декабрь, - рассказали "КП" в пресс-службе мэрии Орла.

Проголосовать можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU