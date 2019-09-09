Орловцы продолжают выбирать территории, которые требуют благоустройства
В Орле продолжается онлайн голосование за территории, которые нужно благоустроить. На выбор горожанам предложили 42 точки, требующие приведения их в надлежащий вид, при этом благоустроены территории-победители будут уже в 2020-м году.
По данным на 9 сентября, проголосовало уже более 8 тысяч орловцев. Уже наметились лидеры: это территория между Наугорским шоссе и улицей Картукова, сквер напротив завода «Стекломаш», бульвар Комсонавтов, сквер Семьи, Парк Победы, территория между Федеральным казначейством и больницей Семашко. Первый этап голосования продлится до 16 сентября.
- Окончательно определит перечень общественных территорий, которые благоустроят в первоочередном порядке в 2020 году, рейтинговое голосование, которое запланировано на декабрь, - рассказали "КП" в пресс-службе мэрии Орла.
Проголосовать можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU